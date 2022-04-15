桃園市龍潭分局石門派出所女警員鄒詠如於14日傍晚執行交通整理勤務，在龍潭區中正路與龍源路口，見1名中年男子在路旁推著機車，駕駛看見警方卻直低頭，鄒員當下直覺有異，還一度誤以為是駕駛可能有酒駕或其他違規情形，心想該男子是否因為看見有員警在路口緊張而將車輛熄火用牽的，鄒員立即提高警覺並趨前盤檢，經了解才發現男子是因為機車沒油熄火無法發動，才會牽著機車尋找附近有無加油站，讓警方鬆了一口氣。

家住在新北市48歲呂姓男駕駛表示，因日前在社群網路與來自各縣市車友同好們，相約要在桃園市龍潭區車聚，其於昨日一早自新北家中出發來到了龍潭，車聚結束後就順便想到附近知名的旅遊景點石門水庫觀賞美景，在傍晚準備要返回新北市時，沿途看著機車儀表板油燈閃爍亮著，沒想到行經路線係屬市郊山區，未料還沒找到加油站時，車子竟就沒油熄火了，心裡一直很緊張，就這樣在山區道路動彈不得，因平時生活圈都是在新北市地區，人生地不熟的他一時求助無門，只能自己牽著機車沿路找尋加油站，精疲力倦的他就這樣推了好幾公里路了。

呂男牽著機車行經該路口時，看見有員警在執勤，本想趨前求助警察，而當下發現是女警又不好意思，只能低著頭繼續牽車，女警鄒詠如了解現場狀況後，通報線上巡邏警網警員黃宋柏彥及楊宗霖到場協助，隨即主動返回派出所拿取油桶，並駕車至市區加油站購買汽油，並幫忙將該機車加滿油，順利的協助排除車輛故障問題。