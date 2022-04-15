美國跨黨派參眾議員訪團今天上午拜會總統蔡英文，並召開媒體見面會。參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham）表示，拋棄台灣就等於拋棄自由本身。美國永遠不會放棄自由，「如果美國拋棄台灣的話，未來誰會想當我們的盟友？」

媒體關切中國攻擊台灣的話，美國會否出兵？葛瑞姆說，「所以選項都有可能」他指出，美國有強大軍隊，但不是為了奪取他人財產，而是為了保護自由，我們的軍隊在這個區域是為了要保護盟友。

葛瑞姆強調，如果美國拋棄台灣的話，會對全世界帶來根本上的負面改變，未來誰會想當我們的盟友？對美國來說，台灣就是我們的盟友，放棄台灣就是在告訴全世界你們是想被法治統治還是被槍桿子統治？

「我們來到這裡不是要改變一中政策，而是要告訴台灣人民我們支持台灣。」葛瑞姆表示，習近平和普丁在團結美國支持台灣的方面，做出的貢獻比我們所做的還更多。