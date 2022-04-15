老翁誤踩油門撞上西門町騎樓。（警方提供）

老翁誤踩油門撞上西門町騎樓。（警方提供）

72歲莊姓老翁15日中午開車行經西門町，在昆明街306號附近，疑似將油門當成剎車，車子猛然開往大樓騎樓，並撞向停在旁邊的9部機車，所幸當時未有行人經過，老翁也沒有受傷。

萬華警方15日中午12時16分獲報，西門町有車子撞向騎樓，警方到場後，對開車的莊姓老翁進行酒測，莊的酒測值為0，他向警方表示，原本要踩剎車一時誤觸油門，所以才會撞到機車，但強調當時的車速沒有很快。

老翁肇禍時所幸沒有行人經過，他自己也沒有受傷，警方隨後通知機車車主，眾人對老翁提出損毀告訴，全案依法偵辦中。