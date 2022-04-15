新竹縣議會15日定期會由縣長楊文科做施政報告，陳述拚經濟、重文教、享福利及樂安居的施政重點，提出「五支箭」和「十大交通建設」等計畫，在154項政見承諾中已完成128項，達成率83.11％，將加快腳步完成各項基礎建設，滿足所有鄉親的期待。

楊文科說，「十大交通建設」已有台1線替代道路等5案獲得中央核定，總經費50億1264萬2千元，中央補助39億5264萬9千元，將持續抓緊進度陸續開工，還未獲核定補助的案子，將繼續爭取中央支持，建構新竹縣完善交通路網。

「竹縣五箭」的AI智慧園區，四家大廠之一的緯創資通公司，去年12月動工建廠，義隆電子、智邦科技及普生公司3家大廠，1月及3月進行都市設計審議，後續將陸續建廠。

高效能焚化爐去年7月動土開工，預計113年完工啟用，生命紀念園區在去年7月3日完成土地申撥作業，完成農地變更作業及第一次環境影響說明書公開說明會。楊文科強調，一定會善盡與鄉親溝通的責任，爭取在地民意支持。

台知園區依照內政部都委會專案小組會議紀錄修正計畫書圖，園區三期再次提報內政部都委會排會審議。楊文科指出，這兩個都計案他都出席向審查委員說明，也積極配合辦理相關作業，相信最終一定能順利審議通過。

楊文科並說，疫情從3月開始持續升溫，他要呼籲鄉親不需恐慌，「戴口罩及打疫苗」仍是最主要的防疫手段，目前竹縣疫苗施打率，第一劑為84.3％、第二劑為79.29％、第三劑為49.9％，請還未完成三劑疫苗接種的民眾，趕緊完成疫苗施打。

另外，無法施打疫苗的12歲以下孩童，新竹縣有7萬9438人，占全縣人口比例為13.8％。為落實孩童防疫，衛生局與教育局會密切注意疫情發展，啟動疫調及採檢作業，校園開放及停課標準也會做滾動性調整，全面防堵疫情擴散，降低感染風險。