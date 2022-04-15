時代力量立委陳椒華、基隆市議員陳薇仲今質疑，潮境海洋智能管未取許可就開幕，教育單位帶頭違法。（陳椒華辦公室提供）

國立海洋科技博物館潮境海洋智能館上個月風光開幕，在野黨立委今與基隆市議員質疑，館方未取得動物展演許可及使用執照的狀況下，就開放市民入內參，譴責海科館作為國立教育場館卻帶頭違法。

國立海洋科技博物館潮境智能海洋館於3月25日盛大開幕，時力基隆市議員陳薇仲出示動保所公文質疑，智能海洋館直到開幕當天下午，才向基隆市政府動物保護防疫所送出動物展演許可申請，且其營運計畫書因動物福利相關內容不足，遭到動保所兩次退件，直至4月14日晚間才緊急獲得動物展演許可，從開幕至取得許可超過兩周，海科館智能海洋館違法經營水族動物展演。

陳薇仲指出，智能海洋館屬於增改建，該建築在2022年2月15日變更設計核可，遲至3月13日才取得增建部分建照，而增改建部分使用執照3月23日才掛件，至4月13日被市府都發處核退，未取得室內裝修核可、消防安全核可、無障礙設施勘驗，嚴重違反《建築法》第25條規定，擅自開幕使用，更置入場參觀民眾的安全於無物，基隆市政府除應勒令智能海洋館停業外，更應依《建築法》第86條第二項開罰。

立委陳椒華質疑，海科館智能海洋館在多項違法之下盛大開幕，還開放民眾參觀，無視民眾安全，更未將動物展演規定放在眼裡，除了基隆市政府應依法勒令停業、立即改善外，農委會應督導基隆市政府依法開罰，教育部更責無旁貸積極啟動調查，一個月內提出懲處報告。

農委會畜牧處動物保護科表示，若確實有違法情形就應開罰，農委會對基隆市動保所會做行政指導，就相關檢舉資料會函請基隆市政府說明。教育部終生教育司則表示，如果相關程序未完備，儘速完成相關法律程序才能正式營運。

對此，國立海洋科技博物館副館長林青海回應，建築物有三份有效的使用執照，還有一份尚未通過的使用執照申請範圍為目前未開放的範圍，強調開放民眾參觀區域，皆有取得使用執照。但針對150噸大水缸所在區域經過變更設計，還未取得使用執照卻開放民眾參觀部分，原本稱該區域未開放民眾參觀，陳薇仲拿出民眾在大水缸前打卡照片後，館方代表改口稱，現場有圍紅龍，民眾應是闖入，相關情形會再了解。