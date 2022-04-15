民眾騎車應確實配戴安全帽，以確保自身安全。 (警方提供)

不少民眾常貪圖一時方便，騎車未配戴安全帽，導致交通事故頻仍。台中市大甲警分局自15日起至24日加強取締外，同時準備50頂「媽祖祈福」全罩式安全帽，供年長者或經濟弱勢違規時使用，藉由取締與宣導並重方式，建立騎士及乘客配戴安全帽正確觀念，維護大家行車安全。

大甲警分局交通組長王貞惠指出，民眾常常貪圖一時方便，騎車未配戴安全帽或沒戴好安全帽，導致時有發生交通事故，去年共計7人死傷，今年統計迄今亦有4人死傷。

大甲警分局自4月15日起至4月24日期間規劃專案，以未戴安全帽及可能伴隨無照駕駛、改裝車等違規態樣加強取締工作，針對未依規定配戴安全帽者除依道路交通管理處罰條例處500元罰鍰外，同時也準備50頂「媽祖祈福」全罩式安全帽，用於遇取締年長者及經濟弱勢違規民眾供其使用，以宣導民眾騎車應配戴好安全帽，藉由取締與宣導並重方式，建立騎士及乘客配戴安全帽的正確觀念，以維護大家行車安全。

大甲警分局分局長吳燕山呼籲，除加強安全帽違規執法專案外，亦將持續在轄內易肇事路段針對酒駕、闖紅燈、超速、轉彎未依規定、汽機車未停讓行人、行人違規等肇事原因常見態樣之重點違規項目加強取締，並藉由員警巡邏提升見警率防制事故發生，同時廣泛運用新聞推撥、LED跑馬燈、社群媒體與社區治安座談會議等多元管道加強宣導交通安全及注意事項，希望藉由執法和宣導雙重手段，建立民眾路權觀念，以防制車禍發生與提升交通安全。