高雄市輪船公司攜手台灣新創遊戲團隊 Toii (踢歐哎哎實驗室) 推出的遊戲APP《福爾魔獸》跨界合作，打造高雄港區限定版特色魔獸，並設定在地任務，增加民眾互動度，玩家累積15枚「獸魂」遊戲幣，即可兌換免費「旗鼓航線」船票1張，帶來多元豐富互動樂趣。

高雄市輪船公司近年致力推動創新化航程，透過異業合作不斷推陳出新，高雄市輪船公司表示，《福爾魔獸》打造高雄港區限定特色魔獸，並設定在地任務，玩家累積15枚「獸魂」遊戲幣，可兌換免費「旗鼓航線」船票1張（限行人使用，騎乘交通運具需依現場收費辦法付費），數量有限送完為止。

即日起至5月31日止，達成「港都齊心！萬人祈福和平點燈」任務，有機會抽中最新iPhone 13或全家便利商店禮物卡等贈品。

此外，為因應疫情新生活，無法到場的玩家可在家、或在其他縣市遠端參與活動，收集累計1000枚「獸魂」遊戲幣，即可於遊戲內兌換iPhone13(128GB)抽獎券1張，兼具好玩又可獲得好康贈禮的活動。

同時為鼓勵親子共遊、寓教於樂，輪船公司與Toii團隊舉辦「旗思幻想、虎彩繽紛」著色、寫生比賽，參賽作品將更新至「魔獸生活日常 Formonsters」FB粉絲專頁與IG頁面。同時，參與著色寫生比賽的畫作，預計將於鼓山、旗津輪渡站，或高雄駁二棧貳庫展出，讓大眾共同欣賞孩子們揮灑創意的高雄港。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)