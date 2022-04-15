警方宣示全力維護廟會「保境安民」傳統文化，絕不容許滋事分子。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方向宮廟借來神轎，模擬警方在護轎過程遭遇民眾搶轎、搶娘傘等衝突狀況。（民眾提供／盧金足台中傳真）

媽祖遶境回鑾嚴防搶轎，台中市烏日警方精實防搶演練，宣誓嚴懲暴力行為。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方宣示全力維護廟會「保境安民」傳統文化，絕不容許滋事分子。（民眾提供／盧金足台中傳真）

農曆三月瘋媽祖，遶境活動衍生地方黑道幫派介入暴力事件，引起社會的不安，大甲媽祖16日凌晨4時將自烏日區大度橋回鑾進入台中市區，警方向宮廟借來1頂神轎，模擬警方在護轎過程遭遇民眾搶轎、搶娘傘等衝突狀況，員警扮成民眾與護轎的警方對峙，拉扯、推擠、叫囂、搶轎，遭警力強勢壓制逮捕，過程逼真。

烏日警分局長吳銘淵宣示打擊不法決心，除持續不定時規劃重點、密集方式臨檢；並結合周邊道路取締酒駕路檢勤務及第三方警政等作為，還特別向附近宮廟借來1頂神轎，模擬警方在護轎過程中遭遇民眾搶轎、搶娘傘等衝突狀況，讓同仁深入其境，熟悉各項狀況處置，以達「民眾安心、遶境平安、活動圓滿」三大目標。

吳銘淵強調，各單位除事先掌握轄內各宮廟、陣頭成員名冊與參香時段，告誡、約制不得有脫序行為，並召集偵查隊及分局同仁模擬搶轎衝突狀況，演練護駕逮捕暴力現行犯等處置情形，並請內外、勤單位主管在旁觀摩，以精實熟悉各項狀況處置。

警方宣示全力維護廟會「保境安民」傳統文化，絕不容許滋事分子，趁廟會活動擾亂社會秩序，破壞宮廟活動的神聖信仰，對於不法的任何行為，當場以現行犯逮捕，依法嚴懲嚴辦，讓民眾都能歡喜迎媽祖，安心齊遶境。

為維護遶境路線交通秩序順暢及香客安全，烏日警分局將於16日於部署450名強勢警力，且於遶境路線，實施分段調撥車道管制措施。