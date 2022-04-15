現在幾乎人手一機，手機成為生活中不可或缺的必需品，而許多人是安卓系統的用戶，在安裝便利性、應用種類和試用體驗等方面，Google Play 更具優勢一些，而App Store 則具有更高質量和更安全的應用程式。最近有資安公司發現Google Play商店有2款APP暗藏木馬病毒，下載之後，病毒會入侵手機，竊取用戶的銀行帳密，進一步偷走錢，下載超過5萬次，遍布多國家，連專家都直言目前最危險的軟體。

近日資安公司ThreaFabric公佈的研究報告指出，目前有一種新型變種惡意軟體「Octo」，成功逃過Google 安全防護機制審查，甚至還有躲避多重身份認證機智的功能，是非常危險的軟體，而進一步調查後發現，Google Play商店就發現有2款APP屬於新型變種惡意軟體，分別為「Fast Cleaner」、「Pocket Screencaster」，表面上是快速清理暫存的工具軟體，但下載後，木馬病毒會直接入侵用戶手機。

一款惡意軟體為Pocket Screencaster。（圖／翻攝自ThreaFabric官網）

資安公司表示，當病毒入侵手機後，會從伺服器端執行一系列動作竊取個資，再透過隱身版的鍵盤紀錄工具，進一步得到使用者在手機上輸入的所有內容，像是銀行帳密、手機PIN碼，之後所有個資就會被一一盜取。其中「Octo」最為恐怖，它除了會偽裝成合法的APP誘使民眾下載，還能透過遠端操作取得裝置控制權限，將手機螢幕顯示變為黑色，亮度值調為0，讓使用者誤以為關機或螢幕鎖定，實際上正在複製、貼上個資，甚至還可以禁止應用程式所有通知訊息。

一款惡意軟體為Fast Cleaner。（圖／翻攝自ThreaFabric官網）

根據統計，目前APP安裝次數突破5萬次，雖然這2款APP已經從Google Play商店下架了，但還是有安全的疑慮，提醒大家留意自己手機是否有安裝這些應用程式，如果有請趕快刪除，以免成為下一個受害者。