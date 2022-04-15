美國擬於5月啟動「印太經濟架構」，但外媒報導，美國商務部長雷蒙多在一場閉門會議上表示，美國政府目前不考慮讓台灣參與該計畫。共和黨籍參議員波特曼（Robert Portman）表示，促進美台雙方洽簽自由貿易協議（FTA）會是更優先的項目。

波特曼說，首先，他認為台灣應該要能加入印太經濟架構。然而更重要的是，美台雙方要洽簽FTA。

他強調，美台FTA對深化雙方經濟關係有很大的幫助，也確保美國的國家安全，以及凸顯台灣在地緣政治上的重要性。