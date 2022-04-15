二水鄉發生命案，田中分局到現場調查。（田中警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化二水鄉15日凌晨驚傳命案，陳姓男子從外地回家，赫然看到血腥畫面，二哥手腕噴血，全屋瀰漫燒炭氣味，弟弟死在床上，沒有氣息叫不醒，緊急報案，田中警分局偵訊，初步了解71歲的陳男，長期照顧久病臥床的64歲弟弟，失手勒斃弟弟後，企圖了卻自己生命，緊急送醫搶救。

這起命案發生不久後，剛好陳家老三回家發現，緊急報案

，二水消防隊趕赴現場，發現61歲陳男肢體僵硬且無呼吸心跳；71歲陳男則是意識不清，頸部兩側割傷、左手腕割傷，全屋瀰漫燒炭味，立即通報中心請求加派救護車，並針對意識不清患者送往竹山秀傳醫院進行急救，給予非在呼吸型面罩給氧、清洗傷口、包紮止血、IV注射、半坐臥、保暖及心理支持。

警方初步了解，64歲陳男中風臥床已經兩、三年了，71歲的二哥承擔起照護的工作，陳男死亡沒有外傷，但是脖子有勒痕，初步研判是被勒斃，二哥勒死弟弟後，也拿起美工刀割腕、割頸並燒炭，企圖結束自己的生命。

「萬萬沒想到，這麼會這樣！」排行老三的陳男說，平常住在北部，沒想到一回到老家，就看這麼震驚的一幕，家裡有四兄弟，感情都很好，二哥也很愛弟弟，應該是承受不住照護重擔，發生摩擦，衍生悲劇。死亡陳男還有一個女兒，看到爸爸往生，哭紅了眼，崩潰不知所措。

田中警分局表示，陳男還在家護病房未脫險境，尚未進行筆錄，案情還待進一步了解。

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