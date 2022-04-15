黃子佼、黃韻玲參與「陳志遠之夜」懷念音樂大師。（台北流行音樂中心提供）

「陳志遠之夜」懷念音樂大師。（台北流行音樂中心提供）

「音樂怪博士」陳志遠老師因病辭世逾10年留下許多經典流傳並影響諸多後代音樂人，曾參與歐陽菲菲、李宗盛、羅大佑、蔡琴、黃鶯鶯、蘇芮等華語樂壇天王天后代表作作曲編曲的他經手過的作品無數，包括〈天天想你〉、〈愛上一個不回家的人〉、〈永遠不回頭〉、〈感恩的心〉、〈天天天藍〉等都是出自於他之手；為緬懷這位華語樂壇傳奇編曲大師，臺北流行音樂中心於去年底開始在文化館2樓特展廳開辦「音樂怪博士-陳志遠特展」，藉著與這位怪博士在跨越時空的展覽邂逅重新認識這位優秀音樂人之餘，進而認識台灣樂壇30多年演進歷史。

為了推廣給更多年輕人知道這個有意義的展覽，北流上周舉辦「陳志遠之夜」，主持人黃子佼以「人人心中若都有一首李宗盛，那麼華語樂壇無數作品中的經典必有一首陳志遠」開場，以此歌頌陳志遠的傳奇；聊起對陳志遠老師的回憶，黃子佼坦言自己對於這位大師有著「遺憾」跟「抱歉」的往事；原來黃子佼當年剛出道時才認識已經是大師的陳志遠，對他的印象總是不苟言笑且嚴肅，因此不太敢跟他講話，未能在陳志遠有生之年訪問到他而深感遺憾的黃子佼說：「看了展覽才知道當年黃磊因為會喝酒而常跟陳老師把酒言歡而成忘年之交，讓同樣身為晚輩的我很羨慕黃磊。」

談及與陳志遠老師合作的淵源，黃子佼表示：「在2000 年的時候好不容易有機會讓陳志遠老師幫我寫廣告歌〈I七桃〉，這首歌在當年是很棒的流行曲，可是卻因為當時我正在經歷新聞事件，沒有把這個歌唱紅，覺得很抱歉。」在活動上不忘幽自己一默的黃子佼更笑說：「結果後來這首歌因為被潘若迪拿來教帶動唱時反而爆紅，『際遇』蠻奇妙的。」有趣的是，黃子佼在主持「陳志遠之夜」當晚竟犯「歌癮」，笑說：「陳老師的經典共鳴度太大，讓我原本想衝上台一起跟黃韻玲一起唱〈台北的天空〉，後來發現台下坐著滿滿的前輩，不敢造次，所以只好在後台卯起來唱！」

身為北流董事長的黃韻玲擔任「陳志遠之夜」發起人及號召人，更在活動大開金嗓，包括與姚可傑一同演唱〈台北的天空〉，還特別力邀陳志遠遺孀陳若葵上台一同演唱不敗經典〈天天想你〉，她表示：「原本想要獨唱〈天天想你〉，但這首經典橫跨很多世代，更影響很多後代音樂人，當時上台前靈機一動，索性請師母上台一起唱，結果為當天活動留下很感動的片段，而且最後一句我特別留下來給師母唱，當她對著背板上陳老師的照片唱著『天天想你』，感覺就是獻給天上的陳老師，很有意義。」