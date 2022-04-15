去年底高雄市宣布焚化爐拒收外縣市的事業廢棄物後，造成台南市的事業廢棄物無處可去，市府環保局也因本市焚化爐的處理量能不足，宣布將從5月起暫停收受工業區高熱值廢棄物。但因台南市每天的事業廢棄物缺口高達150噸，導致處理費用飆漲，廠商只能暫置廠區。環保局雖解釋只是暫時現象，也已啟動緊急應變，將先以打包暫存的方式處理；但環保人士卻擔心，此舉恐將造成堆置高熱值廢棄物的場所，容易發生火災，進而危害環境。

南市議會15日進行「科技、營建等傳統產業廢棄物的處理規畫」專案報告時，多位議員關切事業廢棄物無處去、工業區沒有興建焚化爐、5月起又將停收高熱值廢棄物，造成事業垃圾越堆越多，環保蟑螂也滿天飛等問題。

蔡淑惠認為，柳科已完工8年，也有環保用地，但卻不興建事業廢棄物焚化爐；民間在柳科有地想蓋焚化爐，市府卻不准，還計畫今年5月起停收高熱值廢棄物，嚇得廠商四處陳情。尤榮智也說，事業廢棄物處理價格從7000多元飆漲到1萬5000元，但因焚化爐不收，清運公司也無法處理，導致環保蟑螂嚴重危害環境。

蔡旺詮呼籲市府，應盡速輔導各工業區興建焚化爐，增加事業廢棄物的處理量能。王家貞則建議，垃圾問題不單是環保局或經發局的事，市府應該整合各局處發揮行政效能解決問題，才能符合民間的需求。

環保局長謝世傑表示，去年底高雄市宣布岡山、仁武焚化爐停收外來事業廢棄物後，該局已緊急啟動應變措施，在新焚化爐還沒有蓋好、或工業區處理設施未完成前，將先以打包暫存方式處理，目前已完成發包，預定5、6月即可運轉。

謝世傑還說，新建的城西焚化爐預計2025年底到2026年初完成，完成打包的垃圾將暫時置放在垃圾掩埋場，等焚化爐蓋好再去化，預計暫存時間約3年，目前只是過渡時期的做法，但如果不這麼做，垃圾恐將四處亂倒，未來開發工業區也要設置廢棄物處理設施。

對此，經發局長陳凱凌也指出，目前南科園區正規畫興建第2及第3座焚化爐；台南科工區、柳營科工區也規畫設置焚化爐，將分別於2025年及2026年運轉，屆時每天的總處理量能將可達到495噸，得以有效處理各園區、工業區產生的事業廢棄物。

針對5月起停收高熱值廢棄物一事，環保人士則認為，易燃的廢塑膠、廢泡棉、廢布等高熱值廢棄物，一旦堆置在廠區，恐將容易引發火災，進而造成環境汙染。