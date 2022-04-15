國民黨主辦「藍海戰鬥營」朱立倫上台致詞。（洪靖宜攝）

因應年底九合一大選，國民黨主辦「藍海戰鬥營」，高雄場於15日在國民黨高雄市黨部舉辦，會內提供各選戰座談，幫助缺乏實戰經驗的新人提升戰力，包含國民黨黨主席朱立倫也親自到場，他會中強調，身為年輕世代要有年輕世代認真努力，大家都是國民黨一份子，且要言之有物，提醒大家「認真、團結、有內涵」

國民黨黨主席朱立倫及祕書長黃健庭秘書長15日到高雄參加藍海戰鬥營，針對議題攻防、文宣美學、選戰實務等課程，幫助缺乏實戰經驗的新人提升戰力，面對面給建議，朱立倫到場後就與各參選人熱情打招呼，還有人要求簽名。

國民黨主席朱立倫開場表示，這場座談是將經驗傳承，身為年輕世代要有年輕世代認真努力，不是只有選舉努力，選後也不要忘記選民託付才能繼續連任，讓國民黨在基層扎根。他說，團隊就要有團隊精神，一個人當超級巨星很有亮點，但提案沒辦法獲大家支持也是不能推動，要靠同事們一起推動，地方建設不是一個人就夠，黨團到整個國民黨是要靠大家努力，大家都是國民黨一份子，黨團好我就好。

接著他說，身為民代要言之有物，提出具體政見，像是未來缺電問題就是台灣未來最大挑戰，缺電不管是民生或產業都會發生問題，尤其是高雄空汙嚴重，市民朋友最關心健康問題，智庫把相關研究給與大家，鼓勵參選人就要跟成為更好的、為民打拚的議員，點出「認真、團結、有內涵」，是給新生代努力的具體建議。

會中，左楠區市議員擬參選人李昶志也針對未來高雄市長提問，但朱立倫則未直接回答問題。