護國神山台積電從去年11月正式宣布設廠高雄後，吸鈔力強勁，買盤紛紛進場，連北部大咖也南漂高雄，豪擲3.37億元置產！根據內政部實價登錄揭露，位於鳳山區建國路三段上的一棟屋齡27年、佔地218.71坪的2層樓透店，連同隔壁屋齡44年，佔地245.33坪的4層樓老透天，去年11月各以約1.79億元及1.58億元一起被買下，總計豪擲約3.37億元，而買家為「傳喬投資」，其負責人正是大同集團第四代，亦是新美齊集團關係企業凱銳控股董座林傳凱，2筆交易如換算土地單價，每坪成交價約72萬元，創下該地段歷史新高價。

台灣房屋美麗島中正加盟店店東劉坤旺表示，去年底台積電設廠效應陸續發酵，吸引各大投資人為獵取心頭好，不惜衝破市場行情水位，高價積極搶進，擁有高身價的這兩棟透天，正臨的建國路三段為省道台1線，沿路各類商家林立，亦聚集不少大型汽車服務廠，車人流密集，雖商機旺盛，但推估買家應是看中其土地價值更勝於店面投資效益。

受惠台積電設廠效應，高雄亦擁有多項公共建設利多共榮，城市願景備受看好，從去年底開始不動產交易熱度開始爆衝，市場亦出現不少這類買一棟不夠，乾脆左鄰右舍連棟一起併購，且合購總價衝破億元的透天交易，根據台灣房屋集團統計，除了傳喬投資，北部建商元建築開發與華威聯合，也在去年11月合資1.76億元，買下位於新崛江商圈中山二路上，兩間相鄰的51年金透店，另外鹽埕區公園二路上也有兩棟逾40年老透天，由仰德建設李姓董事一起打包，其中一棟49年老屋更以總價1.01億元成交，成為近一年來鹽埕區首筆億級房地交易，且2筆總價換算地價每坪約82.5萬元，更創下該區近7年來新高！

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，觀察這幾筆雙透天合購交易共同特色，大多是高屋齡、具地段優勢，且帶店面效益、價值性高的商業地，不過近年受疫情影響，高雄店面市場需求降低，除了展店需求，推估投資人多是醉翁之意不在酒，目光多鎖定其土地價值，尤其高雄優質素地日益難尋，為有利整合，不乏一步步收購這些帶地上物的標的，透天產權單純、土地價值高，相鄰建物一起打包買下，不但可擴大面寬與基地面積、亦可取得更完整地形街廓，如屋主為同一人，合購議價空間也更具彈性，加上危老條例獎勵逐步邁入2025年歸零，也讓這些老透天更為吃香。