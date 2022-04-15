俄烏戰爭持續，國民黨台南市長參選人、市議員謝龍介近日在《中廣論壇》表達看法時稱「俄軍戰況艱辛是因為顧及人道、平民」，遭綠營以及其側翼砲轟「為普丁洗白、沒人性」。對此，謝龍介今在臉書發文澄清立場。

「某些好朋友們不必急著斷章取義，羅織文字獄」，謝龍介今15日在臉書發文表示，當時所說的「打得這麼困難是因為出於人道、不願傷害人民」是比較俄軍在敘利亞打擊伊斯蘭國後所述，但針對布查事件他也一再強調聯合國應組織公正中立的獨立調查小組前往當地調查，對兇手勿枉勿縱，還死者一個公道。

謝龍介說「發動戰爭的俄羅斯當然須為所有死傷負最大責任」，也重申「對於同樣處於地緣政治熱區的台灣來說，除了懷抱人溺己溺，人飢己飢的精神關照難民，更重要的是冷靜觀察，理性思考，也許我們就能在台海危機來臨前，有更多和平的機會」。

許多支持者們也湧入謝龍介該篇貼文底下留言，有人留道「1450別理他，浪費時間」。