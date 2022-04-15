謝男在網路上購買犀利士，使用後卻發現沒效，懷疑遭詐騙。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市年過6旬的謝姓男子7日在臉書發現花2280元可購得10瓶犀利士，毫不猶豫下單，13日收到包裹，晚間立刻拆開食用1顆，行房卻發現無效果起疑，他察看網路發現購買商品內容與實際商品不符，到派出所怒告詐欺。

67歲謝男已退休在家，體力已不若年輕旺盛，近日想重振男性雄風，7日透過臉書的網路廣告「硬漢套餐」，發現有賣家在網路販售犀利士，打著藥效36小時，每瓶30顆，買5送5只要2280元的優惠，貨到付款。

他評估之下，認為網路價格比市售價格便宜甚多，立刻網路下單，一口氣買了10瓶共300顆。

謝男13日收到包裹，認為撿到便宜，當場開心付款，晚間迫不及待服用1顆嘗試，卻發覺沒有任何「效果」，服用後仍遲遲無法一柱擎天。

他懷疑買到假藥，進一步上網查證，發現真正犀利士的標示內容，與他買回家的商品標示內容不符，驚覺受到詐騙，害他一口氣花了2000多元囤積10瓶，心有不甘，當晚就到派出所報案。

謝男提供賣家帳單編號，怒告賣家詐欺，要警方揪出賣假藥者，以免再有更多人受害，警方受理詐欺案，提醒網路不實廣告甚多，消費者網購前應小心謹慎，以免因貪小便宜反而冤大頭。