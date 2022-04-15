中央流行疫情指揮中心昨公布新版輕重症分流收治原則，其中針對孕婦確診者，如懷孕未滿36周，只能收治在加強版集中檢疫所、防疫旅館或採居家照護，36周以上才可收治於醫院。指揮中心今天進一步說明，收治檢疫所的孕婦，會例行安排婦產科醫師視訊或到所會診，如有需要可透過綠色通道後送醫院。

中央流行疫情指揮中心今（15）日表示，為擴大醫療應變量能，強化輕重症分流，以確保醫療量能及確定病例即時獲得醫療照護，昨（14）日調整COVID-19確定病例輕重症分流收治條件，醫院收治中重症、高齡（70歲以上）、血液透析、懷孕36週以上確診者；其餘依條件收治至加強版集中檢疫所/防疫旅館或居家照護管理。有關媒體報導部分專業人士對孕婦確診者依懷孕週數做為輕重症分流存有疑慮，指揮中心說明如下：

孕婦分流照護。(圖／指揮中心提供)

(一)懷孕染疫之併發症風險高，近預產期者也隨時可能有生產照護需要，較不適合居家照護模式。

(二)孕婦如確診，先依週數(36週)分流到加強型集檢所/防疫旅館或醫院。至加強型集檢所/防疫旅館者，除每日健康關懷，負責醫院會例行照會婦產科醫師視訊或到所會診，評估有需要住院觀察/治療者，會轉送醫院收治。

(三)所有加強型集檢所/防疫旅館均已與醫院設綠色通道，因應緊急醫療後送需求，請入住民眾安心。

指揮中心指出，將持續視疫情變化滾動式調整確診病例照護措施，以兼顧病人安全及醫療量能。