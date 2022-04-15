停課之亂不僅一國多制，在台北市甚至一市雙標！台北市長柯文哲在幼兒園停課標準仍採舊制，日前指出「基本上1個孩童確診全園就停課」。但台北市議員戴錫欽卻發現，只有一半的幼兒園全園停課，另有幼兒園則是部份班級停課，質疑「一市雙標」。對此，教育局強調，幼兒園有混班現象，有可能全園停課，會依照實際狀況判斷，並非一定全園停課。

戴錫欽認為，柯文哲對外聲稱「幼兒園廁所、公共場域都是共用，孩童都是混玩在一起，有分隔困難，基本上1個孩童確診全園就停課」，但截至4月13日止，全市有12個幼兒園因疫情停課，其中竟只有6個幼兒園全園停課，另有3個幼兒園確診人數為2到6個不等，僅是「部份班級停課」，是否全園停課還是由園長決定，而非由教育局決定，令人質疑，市長口中的講科學在哪？

戴錫欽指出，台北市國小生多數為未滿12歲屬「無疫苗可打」的學生，國高中職學生中「未接種疫苗」就有6783位學生，市府在鬆綁停課標準時，竟無考量這些「無疫苗可打」及「未接種疫苗」學生在校園群聚學習下，恐身陷染疫風險，更離譜的是，有8間國高中學校學生的「未接種率」達10％以上，甚至有3間學校高達近20％。

戴錫欽說，在市府未有配套措施情況下，有不少家長自力救濟幫孩子請防疫假，從今年1月迄今，防疫假請假人數為882人，概估共請2728天，但有家長反映，因並未強制要求老師必需以「線上同步授課」方式教學，授課方式多數是採「學生自主學習」及「非同步教學」，讓不少家長覺得學生學習成效差。

戴錫欽表示，家長陷入兩難，究竟要讓孩子身陷風險去學習，還是請防疫假換來學習成效低落？近期將舉辦段考，有家長打電話詢問段考期間可否請防疫假，校方竟答「建議不要，因為考試過了就過了，沒辦法補考」若學生在段考期間染疫，這筆帳算誰的？

對此，教育局副局長陳素慧指出，幼兒園不如國高中班級明顯，有混班現象，因此不會跟中央一樣停1個班級，會依照實際狀況，「有可能」1例也會全園停課，教育局依照幼兒活動空間，實際狀況來決定停課範圍，若孩童感染源在2樓，沒有到1樓，全園都停課範圍太過嚴格，但若有小的幼兒園，在廁所、遊戲區都有混用，就有可能全園都停，沒有雙標的問題。

陳素慧說，若學校學生要請防疫假，將提供線上教學資源，至於實體還是線上學習效果較好，不同學生效果不同，若考試當天想請防疫假，學校應採用線上考試，或多元評量方式處理，如交報告或作品等。

對於未接種疫苗學生，陳素慧強調，教育局有推出催種計畫，學校若帶小朋友至醫院接種疫苗，帶隊的老師與小朋友都可請公假，若學校有100名學童有意願接種，將安排醫護人員進入校園幫學生接種，每1位學童施打疫苗，補助學校1千元經費，有蠻多學校開始安排，補助至5月底。