天氣溫差變化大，許多人過敏性鼻炎發作，擤不完的鼻水和鼻塞十分惱人，不過卻有國外研究指出，性高潮能有效緩解鼻塞，效力甚至長達1小時之久！

急診科醫師翁梓華在臉書粉專PO文指出，德國科學團隊去年曾進行一項實驗，找來18對夫妻，進行「性高潮是否能舒緩鼻塞」的研究，受試者平均年齡是32.9歲，同時都沒有進行鼻中隔或是鼻息肉手術。

他們被要求記錄平時、性行為、高潮當下、高潮後30分鐘、1小時以及3小時的狀態，並且將儀器放入鼻孔測量通氣量與呼吸阻力。實驗結果證實，跟常規的醫療「鼻噴劑」相比，性交高潮能夠有效緩解鼻塞，且效力長達1小時。

翁梓華表示，從客觀數據可看出，過敏性鼻炎者的鼻通氣量，在經歷高潮後，跟鼻噴劑的對照組都有顯著改善；而對於持久度而言，高潮的效力可以維持大約1小時，而鼻噴劑則可以維持3小時以上。

翁梓華說，或許有人認為這項研究沒臨床意義，但根據過往研究，運動充其量只能緩解鼻塞大約30分鐘，雖然做愛也是運動的一種，但卻能提升緩解效果達到2倍以上。他認為，這其中的作用機轉，未來說不定有助於醫學科學家研發出新的鼻塞治療方法。