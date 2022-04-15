本土中症增10人！6人沒完整接種疫苗確診 最年輕40多歲

本土疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心公布國內新增10例本土中度個案，創單日新高，年齡介於40多歲至80多歲，多數有慢性病史，其中6人未完整接種疫苗。今年1月至今，國內累計累計29例本土中重度個案，以8旬長者居多。

醫療應變組副組長羅一鈞說，今天新增的10例中症個案，僅4人有完全接種兩劑或三劑疫苗，另外6人沒有完全接種疫苗，這6個人之中，有3人完全沒打過疫苗，另3人則只有打過一劑疫苗。

羅一鈞指出，今天新增10例本土中度個案，大多有肺炎、血氧濃度較低，有氧氣需求，皆申請使用瑞德西韋，多數有慢性病史，以心血管疾病、高血壓較多，目前10位都不須住加護病房，其中一位已解除隔離，另外9位住院中，病況穩定。

羅一鈞分析，今年1月以來國內累計29例本土中重度個案，年齡分布最多的是80多歲長者，共8位，60多歲則佔7位；中重度發生比率最高的年齡層是90多歲，共18.2％，其次是80多歲，54人中有8位，比率為18.2％，因此鼓勵長者還是盡速完整接種兩劑或三劑疫苗。