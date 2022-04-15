台北市文山森林公園今開幕，園內除了1.5公里延綿山坡地形的森林步道，以及山頂眺望文山美景的觀景平台外，還有提供青少年冒險遊玩的攀爬設施，最吸睛的是全北市最長、達50公尺的磨石子溜滑梯，將成為北市遊憩新亮點。

台北市長柯文哲今赴「文山森林公園」主持開幕儀式，他致詞時指出，文山森林公園佔地11公頃，早期為景美11號公墓（福興公墓），市府自2013年起辦理墳墓遷葬，經歷里長、議員及市府多方努力推動，打造美麗的森林山景。

柯文哲說，藉由總長1.5公里的森林步道串聯文山區「景美運動公園」及「福興公園」，提供市民完整的休憩空間，加上鄰近興建「福興路排水分流工程」解決淹水問題，並且打通「旺邦隧道」紓解交通，讓改變成真，讓台北成為更宜居的城市。

工務局大地工程處長池蘭生說，「文山森林公園」最大亮點是一座長50公尺地景式磨石子溜滑梯，另外還有1.5公里長的森林步道，並以平坦路段以碎石混和土壤為基底，表層鋪墊風倒樹循環再利用製成的木屑，設置老少咸宜自然好行走的步徑。

池蘭生說，較陡的路段則以棧道銜接，兼顧好走，不僅能漫步穿梭森林、倘佯自然，也能抵達至高處平台欣賞文山之美。園內也結合「田園城市」理念設置綠手指農園，讓市民可以在繁忙的城市中，享受農耕園藝的樂趣。

大地處說，北市府近年來積極打造特色公園，「文山森林公園」今起開幕啟用，在寸土寸金的都市環境中，提供市民倘佯自然森林，全新親子熱門景，家長可帶著小朋友來現場體驗，享受歡樂的親子時光。