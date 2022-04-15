有民眾向媒體爆料，momo富邦媒有員工確診，本周二(12日)仍來上班；富邦媒證實，確實有1員工確診，但該名員工周二感到身體不適、回家後自行快篩，發現呈陽性，立即通報公司，公司也做同樓層、接觸者匡列；同仁PCR核酸檢測周三出爐，正式確認為新冠肺炎確診個案。

富邦媒強調，發現員工可能確診後，消毒、匡列、通報等，每個步驟都抓得非常緊，完全遵照疫情指揮中心的規定，此個案目前由中央疫情指揮中心進行居家隔離中。

富邦媒解釋，自本土疫情升溫後，4月6日連續假期結束後即採分組、分流，一半的人員居家辦公、另一半到公司上班，該名確診同仁4月6日當周是居家辦公，直到本周一才進辦公室辦公，周二晚間公司接獲同仁進行居家快篩檢測為陽性後，立刻匡列接觸者、消毒，同樓層、接觸者也全面快篩，目前全部呈陰性，周三該名同仁經PCR核酸檢測後確定為新冠肺炎的確診個案。