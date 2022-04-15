副總統賴清德今出席「中華民國第60屆十大傑出青年選拔辦法暨評審主任委員公布記者會」，賴清德致詞表示，國際青年商會是國際4大公益團體之一，每年舉辦的「十大傑出青年」選拔活動，從各領域選出傑出青年，除了鼓勵、肯定年輕人，也希望能透過該獎項，為更多年輕人提供學習的榜樣。

賴清德呼籲，全國青年踴躍參加這項選拔，也期盼各大公益團體推薦傑出青年來參與，讓臺灣社會凝聚更大的力量，推動國家向前邁進。

今天記者會首先公布由副總統擔任第60屆十傑選拔評審委員會的主任委員，並由總會長黃信豪頒委任聘書給副總統賴清德。

賴清德致詞時表示，「十大傑出青年」迄已辦理59屆，歷屆所選拔出的580位得獎人，在臺灣各行各業不同領域中綻放光芒，協助臺灣繁榮發展。他很榮幸受邀擔任第60屆評審委員會的召集人，未來，評審委員會一定會秉公處理，確保活動以公平、公正、公開的方式進行，選拔出最優秀、最具代表性的年輕人。

他說，這項選拔活動的評審項目包括經濟發展、科技研發、醫學研究、體育、文化、社會服務及人權關懷等領域，都非常歡迎年輕人踴躍來參加。

賴清德期許，未來在國際青商會及評審委員的共同努力下，順利完成第60屆十大傑出青年的選拔工作，讓臺灣社會凝聚更大的力量，推動國家向前邁進。