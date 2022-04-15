原本富邦產和國泰產的防疫保單至14日尚未作大幅更動，但富邦產在15日官網已公告，投保防疫保單專案後第五天，保單才生效！

富邦產險更以例子說明，如111年4月15日投保，將於111年4月20日零時起生效。

富邦產險是國內第一大產險也是風險胃納最大的產險公司，在富邦產險作出上述更改之後，一般預期將使所有產險公司都會跟進。

富邦產險在14日即表示，每一保險商品為控管巨災風險皆有設定銷售額度上限，如該商品已達公司可承受之風險胃納範圍臨界時，為落實公司風險管理政策與維持公司經營安全穩定，將會評估調整銷售狀況。也為15日延後保單生效日埋下伏筆。

產險業者發現不少民眾投保後隨即因為隔離或確診立即申請理賠出險的案件，為了避免這種理賠瑕疵事件，不少產險業者在14日之前已延後保單生效日，明台產險網路投保的生效日設定在投保當天之後的第5天生效；和泰產險設定在投保日隔日起算第2天生效；中國信託產險改為投保後第4天零時生效。

國泰產險防疫保單雖未作大幅更動，不過，國泰產險數日前已在網路投保官網上已加註「保單最後生效日為3日後零時，若在晚間11點之後投保，最快生效日4日後零時生效」。