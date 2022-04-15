立委楊瓊瓔等成功爭取內政部「前瞻基礎建設─提升道路品質計畫」經費。（陳淑娥攝）

台中市后里區甲后路為通往后里火車站主要道路，民代爭取經費 2260萬元，規畫道路鋪面改善、纜線下地、孔蓋減量、道路路口人行安全環境改善等，以提升人行空間舒適度，減少目前空中雜亂的障礙物，重現城市天際線，預計9月開工、12月底可完工。

立委楊瓊瓔、市議員陳本添及台中市府近日成功爭取內政部「前瞻基礎建設─提升道路品質計畫」第2階段2260萬元經費，其中1853萬2000元為中央補助，406萬8000元由地方政府自籌，主要將針對后里火車站至三豐路間約1050公尺甲后路段進行整體改善。

楊瓊瓔表示，后里區甲后路（后里火車站至三豐路）為連結后里火車站、后里國小的重要交通道路，也是后里國小重要通學步道，此次提案爭取規畫電桿下地38 支、人孔蓋下地、整平70個、改善道路鋪面，保障車行、人行安全，同時辦理該路段天空纜線地下化及標誌牌共桿整併，去除空中障礙物，恢復開闊視野，重現城市天際線。

陳本添指出，后里區甲后路車流量大且年久未修整，人手孔周邊沉陷產生高差需調平，多處路面產生疲乏塊狀裂縫，電線桿矗立道路上，不只破壞市容，也使交通不便，經過多年來爭取電桿地下化，如今在他與楊立委、台中市建設局、台電公司積極努力下，將順利施工，對於減輕民眾心理負擔，感到非常欣慰與高興。

甲后路沿線后里里里長楊春明、義德里里長謝榮慶、義里里里長林東成、仁里里里長鐘基文皆表示，拆除電力桿線，在一般民眾眼裡，或許不算什麼大事，但很多電桿設置在巷子口，幾十年來經常發生誤撞電線桿的交通意外，民眾怨聲載道，電桿下地是現代化都市的共同目標，對於整體都市景觀是正面的，早就應該做，如今將拆除，居民都拍手叫好。

養工處處長彭岑凱強調，此次甲后路道路改善計畫，主要將針對后里火車站至三豐路間約1050公尺甲后路段進行整體改善，改善項目包含架空纜線地下化、路基不良改善、AC刨鋪、孔蓋減量、排水、標誌標線等安全設施提升、道路路口人行安全環境改善等，相關設計規畫會馬上啟動，工程施作預計於9月開工、12月底完工。