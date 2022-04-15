全台今日確診破千，新北市今日新增328例本土確診個案，新北市長侯友宜今在議會報告表示，新北市推動居家照護，目前已經收治328人，希望在疫情海嘯前，能夠維持醫療量能，把重心擺在中重症上。侯也強調，確診數已經不是重點，而是中重症，保有醫療量能才能安然度過這波疫情。

侯友宜說，新北市從三月下旬開始即調整步伐， 慢慢與病毒共存，轉換居家照護，盤點醫療量能，目前專責病房新北可開到1508床，醫療量能除了針對病毒，也要照顧一般市民。

侯友宜說，新北目前居家照護運行後，現在已經收了328人，希望能夠吸收量能，才不會衝擊專責病房，無法居家照護的人，則道集中檢疫中心等地區。

侯友宜說，跟病毒共存，就要看全世界趨勢，如韓國、日本、新加坡，確診數已經不是重點，而是中重症，保有醫療量能才能安然度過這波疫情，新北未來也將調整步伐，包括簡化疫調、縮小匡列、不再公布足跡，而是做好個人健康觀測，落實做好症狀管理，才是最重要的方式。