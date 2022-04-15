新冠肺炎疫情升溫，台南市國立新營高中昨晚（14日）傳出一名教師確診，校方昨晚緊急通知15日停課清消，校方今日通報國教署後，決議15至24日停課10日，改線上教學。

校方表示，14日下午獲報校內有一位教師通報快篩為陽性，學務處立即召開防疫小組會議，決議該師任教班級4個班隔天暫停實體課程一天，且該師若當天知道確診，隔天全校會預防性停課一天。

昨晚11時左右，校方再接獲老師本人告知確診，即刻透過各班群及導師群組，通知全校師生15日全校預防性停課1日作清潔消毒。

據了解，該名教師上周曾前往台北參加研習課程，昨天上午發現有感冒症狀，至醫院進行快篩呈現陽性，晚上PCR確診。

15日上午台南市衛生局通知校方，疫調後與除該師授課4個班級外，還有其他教職員同仁，需居家隔離師生超過百人，已由衛生局安排前往快篩並實施居家隔離。

校方今日通報國教署後，經由國教署召開「暫停實體課程實施應變小組」會議後，決議學校暫停實體授課10日，33班近千位學生停課不停學，全部改為線上教學。

新冠肺炎疫情新營高中教師停課