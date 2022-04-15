立法院1月三讀修正通過《道路交通管理處罰條例》，加重酒駕罰則部分年3月31日施行，警方擴大臨檢查獲北屯區第一起拒測案例，該名男子拒絕酒測後，警方依規定開罰外，並當場移置保管車輛，該部車輛車牌也須吊扣2年，即使繳完罰緩，車輛2年內無法在道路上行駛，還必須自行將車輛想辦法取回，否則須繳納長達2年的保管費。

台中市警察局第五分局日前在東山路與松竹路口實施封閉式擴大臨檢時，一輛小客車見警方設有攔查點，假意停車要前往路旁的超商購物。

但被眼尖的東山派出所警員廖煥文、洪榮斌攔查，駕駛甫下車即散發濃厚酒味，警方查驗身分後得知該駕駛為許六十歲姓男子，依規定對其實施酒測。

男子開始不願配合酒測，還堅持不是遭警方攔檢，而是自己靠過來不算被抓，企圖向警方求情，還說為何不能至超商買東西，讓員警哭笑不得。

在警方告知新法拒測的罰則後，依道路交通管理處罰條例第35條第5項，汽機車駕駛人於十年內第二次違反第四項規定者，處卅六萬元罰鍰，當場移置保管該汽機車、吊銷其駕駛執照、吊扣汽車牌照兩年及施以道路交通安全講習，公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實。

警第五分局警方表示，酒駕新法加重處罰規定，包括延長酒駕累犯紀錄至10年，且公布酒駕者姓名、照片及違法事實，另嚴重者，如酒駕肇事因而致人重傷或死亡一律沒入車輛。酒駕新法已正式上路，警方提醒用路人應注意開車不喝酒，避免重罰，也讓憾事不再次發生，道路上每條寶貴的生命，需要你我共同守護。

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