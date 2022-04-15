中央流行疫情指揮中心今宣布，為提升國內防疫整備，4月22日起強化第三劑疫苗接種規範，包括第一、二、三、七類對象、矯正機關、殯葬場所及24類場所工作人員，以及宗教活動如遶境、進香團參加者，或是參加旅遊團、前往健身房等對像，都將要求需接種滿三劑。

指揮官陳時中表示，針對遶境、進香團等宗教活動成員，或是參加旅遊團、去健身房，這些場所會接觸到不特定人士，且無法持續有效保持社交距離，有長時間接觸，會在同一個遊覽車上飲食等等，因此希望能夠把第三劑打滿。

針對第一、二、三、七類對象、矯正機關、殯葬場所及24類場所工作人員，指揮中心過去要求接種兩劑才能上工，4月22日起強化為「須完成第三劑接種」；至於八大行業同樣無法保持社交距離，已於4月1日要求工作人員及顧客皆須接種三劑。

本土疫情持續升溫，陳時中強調，因為Omicron的R0值很高，整體防疫概念和以前不太一樣，不會犧牲太多正常生活，但在正常生活下會要求打疫苗，而且會越來越強，而藥物準備也會足夠，視需要來使用。