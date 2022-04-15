韓國女星韓佳人氣質清新脫俗，不僅有韓國「最美天然美女」封號，也是韓國網友認證美貌與金泰希、宋慧喬、全智賢並駕齊驅的十大頂級美女之一。2005年和同是演員的延政勳結婚，2014年宣布懷孕7週卻不幸自然流產，相隔10年才終於再度懷孕，為了能順利誕下孩子，推掉所有活動，專心待產終於生下一女，近期她卻在節目上談及這段不為人知的過去，反應令人鼻酸。

韓佳人出道20年，擁有《魔女幼熙》、《擁抱太陽的月亮》、《建築學概論》等膾炙人口的作品，她不僅事業得意，感情生活也令人羨慕，與演員延政勳結婚15年育有一對子女，恩愛更勝從前。近日她上綜藝節目《Circle House》聊到過去懷孕的過程。韓佳人2005年和演員延政勳結婚，同是演員的兩人對事業都有自己的規畫，很剛好的在備孕時懷上孩子，「就像電視演的，驗孕棒出現2條線，我們要當父母了。」，2014年透過經紀公司宣布懷孕的消息，沒想到還沒開心多久，他們做孕檢時發現胎兒的心跳不跳了，當時孩子只有7週卻不幸自然流產，讓韓佳人非常難過，當時還在拼事業的她流產後休息一段時間又突投入工作，

（來源／SBS Entertainment）

有了那一次經驗，韓佳人決定做試管嬰兒，她提到度過一段很艱辛的時間，之後成功懷孕，她也會很小心的跨出每一步路，將腹中胎兒看得格外重要「我很怕出事，懷胎40週都只有在家裡，因為有那樣的過程，（小孩）真的很珍貴就像寶物。」

生下兩個得來不易的小孩後，韓佳人重心放在家庭，她說「人生有95%都是以小孩為主度過。」，還自稱自己是袋鼠媽媽，提到育兒的辛苦，她無奈表示因為小孩有2個，一個哭另一個就跟著哭，讓她也想哭。