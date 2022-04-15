韓國中央災難安全對策本部今天表示，6月起入境旅客須進行PCR檢測次數將減至一次，且完全接種者無論出發地，一律免隔離；韓國政府也正考慮逐步恢復免簽入境措施。

韓國現行規定，旅客入境韓國當天及入境後第6或第7天各需接受一次PCR檢測，而從「免隔離例外國」出發旅客，即使完全接種也必須隔離7天。

根據今天宣布的新規定，入境旅客只要在入境當天進行一次PCR檢測，且無論從哪個國家出發飛抵韓國，只要完全接種就不必隔離。韓國認定完全接種標準為第2劑疫苗接種後14至180天，第2劑接種超過180天者需接種第3劑才適用；在韓國以外地區接種者，必須接種世界衛生組織（WHO）許可疫苗。

不過，登機前的PCR證明仍須按現行規定繳交，所有從海外入境者都必須提交在出發日前48小時內進行的PCR檢測陰性證明。

中央防疫對策本部表示，當局正在考慮全面免除未接種者隔離義務，但持短期簽證的外籍人士可能必須接種才能入境。政府也正研議逐步恢復免簽入境措施。

韓國目前僅允許已同意相互開放國家旅客免簽入境，包括美國、英國、歐洲多國及澳洲等；尚未恢復台灣免簽入境待遇，也不能以旅遊等非緊急事由申請簽證。

韓國政府也逐步解除對仁川機場國際線每小時抵達航班數的限制，5到6月從每小時10班放寬至20班，定期航班增至每週100班；7月起國際線每小時抵達航班限制放寬至30班，增加班次放寬至每週300班。

韓國其他機場的國際航線也將逐步重啟，目標是在今年底前將國際航班數恢復至疫情前的5成。（編輯：陳惠珍）1110415