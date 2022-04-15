宜蘭東嶽廟在農曆3月28日會舉辦東嶽大帝誕辰舉辦遶境祈福活動，今年東嶽廟與宜蘭市公所主辦「宜蘭大拜拜」，當天舉辦的「呷辦桌」深受民眾歡迎，席開可達500桌，參加人數5000人，但因疫情急遽升溫，宜蘭市長江聰淵今天（15日）宣布「呷辦桌」取消，以避免群聚造成防疫破口。

今年宜蘭大拜拜的呷辦桌活動是在農曆3月28日（國曆4月28日）舉行，因菜色佳，又邀請歌手歡唱，每年開放訂桌時都被秒殺，但從2020年起，都受到疫情影響停辦，今年已是停辦呷辦桌第3年，遶境活動今年也縮小規模辦理。

雖然呷辦桌取消，但有30尊神將的東嶽廟，是宜蘭具代表性的神將發源地之一，廟方因此規畫「創意環保大神尪DIY」比賽，希望透過親子的手作活動，讓鄉親貼近東嶽廟的神將特色。

廟方表示，今年宜蘭大拜拜在國曆4月27、28日舉行，27日會邀請完成「創意環保大神尪DIY」作品的大小朋友，一起與東嶽廟的大神將上街遶境，參加比賽最高可獲得3000元獎金。

宜蘭市長江聰淵表示，宜蘭大拜拜是地方的重要文化活動，今年由東嶽廟主辦，因疫情升溫影響，呷辦桌取消辦理，而「暗訪」跟「日巡」活動有舉辦，不過縮小規模，沒有邀請其他宮廟，也沒有鑽轎腳活動。

江聰淵表示，呷辦桌雖然取消，但宜蘭大拜拜邀請小朋友與家長體驗神將文化課程，小朋友可用紙箱等環保素材製作大神尪，來體驗宜蘭的傳統民俗活動。