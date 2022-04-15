美福倉儲廢棄物還沒清完，飄臭導致周遭居民苦不堪言。（桃園市環保局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市蘆竹區美福倉儲3月10日大火後對當地造成嚴重空汙，13日清運計畫更是逾期挨罰100萬元，居民與惡臭共存苦不堪言，桃園新選風連線市議員牛煦庭、在地市議員劉勝全等人15日召開記者會，痛批市府為財團服務，不接受「敦親睦鄰」基金，要求正式賠償與道歉。

桃園新選風連線市議員牛煦庭、市議員參選人羅岳峰及毛嘉慶、劉勝全不分黨派共同召開記者會。羅岳峰先前至現場街訪當地居民，民眾直呼「根本屍臭味」、「戴2個活性碳口罩都沒用」、「吃飯都是臭味很噁心」，居民表示腐臭味飄散周遭，不敢隨便打開窗戶、不敢將衣服曬在戶外，甚至臭到食不下嚥，生活上相當不便。

「不要搓湯圓、不接受敦親睦鄰基金！」劉勝全指出，大火發生後幾天，南崁居民都很能體諒，但清運卻一拖再拖，臭味越發飄散，他聯絡環保局做「異味官能檢測」，但環保局卻僅拿AQI數據搪塞了事，還推說稽查人員未帶異味偵測器，讓他直言很難接受。

劉勝全表示，3月23日眾多議員一同到現場會勘，美福公司以土木技師鑑定推託6樓結構有問題，救災的消防弟兄、環保局人員都曾在6樓走動，該說法甚至沒有告訴消防局救災人員。近期服務處接獲超過30通投訴電話，環保局長卻說僅接到5通，簡直不可思議，居民安寧權因公害受損應屬賠償，怎麼會是「睦鄰」？

毛嘉慶則轉述美福自救會的4點聲明，包括向所有受災戶正式道歉、給予明確清運期限及改善期限，市府應於限期改善日期後按次處罰、對受災戶以「精神慰撫金」名義進行「家戶現金賠償」、市府各級民代應針對「公害防治政策」專案研討、修法補破網。

環保局長呂理德回應，針對美福公司火警造成的空汙異味及廢棄物清理，個別依空汙法、廢清法裁處500萬元及100萬元，並限期業者須在文到2周內將6樓廢棄物清理完畢，求償協商則由區公所協助民眾進行，一切依法辦理，沒有吃案。

環保局指出，公害糾紛是指「人為因素」破壞生存環境，損害國民健康或有危害之虞者，目前仍在等待消防局的火調報告，公害糾紛調處需雙方合意才能成立，若有一造當事人不同意則調處不成，得逕向法院提起民事訴訟或於14日內申請行政院環境保護署所設公害糾紛裁決委員會進行裁決。

環保局說明，火災事件所造成的損害求償，民眾有4種求償方式，包含向業者請求損害求償、向地方法院或各區公所調解委員會申請調解、向環保局申請公害糾紛調處，由直轄市或縣市調處委員會會議進行調處、向地方法院提起民事訴訟。