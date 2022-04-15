《每日郵報》（Daily Mail）報導，俄羅斯入侵烏克蘭已經第50天，從俄軍宣布重整以來，大軍轉至烏東集結，而該地區也一直都有小規模衝突產生。烏軍今日公開了一系列照片，稱烏克蘭特種部隊（SSO）對俄國車隊進行伏擊，SSO將橋樑炸斷之後，俄軍在橋上的裝甲車也被炸毀，首尾兩端更是無法移動。

烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）州州長希聶胡博夫（Oleh Syniehubov）說，該車隊正由哈爾科夫前往伊久姆（Izyum）市的周邊地區，距離頓巴斯地區僅25英里。而烏軍知道之後，就在必經之路上伏擊，在道路的關鍵地點和橋下放置大量的TNT黃色炸藥，當裝甲車經過時，這些炸藥就會被引爆。在引爆之後，烏軍無人機（UAV）確認目標被炸毀，之後烏軍人員掃蕩了剩下的俄軍。

#PSO blew up a bridge with #Russia’s military equipment. The convoy was on on its way to #Izyum pic.twitter.com/GrOWxL9iSj — KyivPost (@KyivPost) April 14, 2022

根據情報和預估，俄軍正大量向烏東地區集結，預料戰爭將進入一個新的血腥階段。根據烏軍發布的聲明，他們在哈爾科夫地區發現了大量俄軍的卡瑪斯（Kamaz）大卡車、虎式(Tiger)裝甲車、烏拉爾（Ural）裝甲車，試圖加強俄國部隊。

伊久姆預計將成為衝突的熱點之一，因為它位於靠近俄羅斯西部邊境的哈爾科夫市與頓涅茨克頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）的頓巴斯地區之間。一位美國國防智庫成員表示，俄羅斯軍隊可能會首先佔領伊久姆和斯洛維揚斯克，然後再向南推進以包圍烏克蘭東南部的大片領土。

英國國防部也警告，未來兩到三周內，烏東的戰鬥將會最為激烈。