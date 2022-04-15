農曆三月全台許多宮廟陸續有遶境祈福活動，建廟至今有200多年歷史香火鼎盛的台中市北區知名元保宮，展開遶境祈福活動，一名顏姓男子是保生大帝的虔誠信徒，趕著接轎後，發現機車不翼而飛，警方耐心查證仔細尋找，不到10分鐘就在進化北路上尋獲機車。

台中市警察局第二分局永興派出所警員許加宜、黃鈞震日前接獲民眾報案稱機車不見，立即前往現場。

該名顏姓男子自稱是虔誠的保生大帝信徒，一早參加元保宮遶境活動，因神轎已到定點，怕趕不及接轎，情急之下，把機車停放在進化北路與永興街口，活動結束後，返回原處欲牽車卻不見愛車蹤影，來回找了兩三趟都找不到，只好報警請求協助。

警方再三向顏男確認停放位置，經查詢車行系統發現最後一筆是顏男早上騎乘的畫面，之後便再無移動紀錄，研判應係慌張搞錯停放位置，豔陽下陪同顏男於周邊仔細尋找。

結果不到十分鐘，就在進化北路上發現該車，員警對於這場烏龍鬧劇啼笑皆非，顏男自己也是尷尬又歹勢，連聲對員警道謝。

分局長陳家銘呼籲，民眾應養成習慣，停車離開前，可以手機、相機拍張照片記錄停車位置，以免一時疏忽找不回愛車；另外，切勿將貴重物品留置於車上，停車後鑰匙也要記得拔出，以免遭受宵小覬覦。