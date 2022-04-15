被呼籲「台灣之光」的清冠一號今年1月17日納入新冠肺炎公費治療。因應本土疫情升溫，中央流行疫情指揮中心近期公布居家照護指引，新北市已率先啟動。為因應居家照護個案需求，指揮中心今宣布，4月18日起，個案可透過聯繫主責院所、自行預約2種方式，透過視訊診療取得藥品。

中華民國中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚表示，國內1月17日通過清冠一號納入公費治療，但應侷限於檢疫所、旅館和主責醫院，接下來因應居家照護。將有2個管道可取得。

指揮中心今宣布，4月18日起，民眾可透過2種方式預約視訊診療，可連繫責任院所，或自行預約。自行預約者，可利用中醫師全聯會網頁查詢提供通訊診療院所名單及聯絡方式，或撥打22縣市中醫師公會專線協助媒合住所附近中醫院所進行通訊診療。至於診療後的領藥、取藥，個案可委託親友至通訊診療之中醫院所領藥，或由通訊診療的中醫院所送藥至個案住所。

至於收治於醫院或加強版集中檢疫所、防疫旅館的確診個案，若有使用「清冠一號」需求，亦可請主治醫師會診中醫師，經中醫師依其臨床症狀及評估治療效益與風險後，開立公費「清冠一號」提供口服治療，協助病人減緩症狀。

衛福部因應疫情需要，已依《藥事法》第48條之2規定，核准8家中藥廠於國內專案製造「清冠一號」，藥品類別為中醫師處方用藥，須由中醫師診斷開立處方後使用。該藥品可運用於治療新冠肺炎無症狀或輕症者，降低重症風險，並非預防保健使用，呼籲民眾不要自行購買來路不明宣稱清冠一號之中藥方，以免誤服導致傷害。