台北市停車管理工程處有意於7月起，將北市5.5萬機車停車格納入收費範圍，沒想到一向提倡「使用者付費」的市長柯文哲竟直呼「怪怪的」，要求再想想，台北市議員汪志冰今詢問政策何時實施，停管處表示，未來會將5.5萬機車格改為逐步推動，採分階段實施收費，5月向市長報告後，再對外公告第3階段主要道路收費期程。

停管處從2019年起陸續分階段進行機車停車格收費，第一階段針對商圈、第二階段鎖定捷運站周邊，目前全市機車收費格位累積達到6.6萬格位。第三階段則以市中心的12公尺以上道路為主，如忠孝東路、信義路等，再增加5.5萬收費格位，原先預計今年7月4日起上路，但時程遭柯文哲否決。

台北市議會交通委員會今邀集交通局進行工作報告，汪志冰詢問政策執行狀況與規畫，強調停管處政策方向沒有問題，但時機點很重要，畢竟騎機車的都是辛苦上班族，「若有車可以開幹嘛騎車？」，假使政策立刻執行會影響很多層面。

汪志冰認為，5.5萬個機車格要收費前應分析成效，包括大眾運輸、共享運具和計程車等使用量是否會因此提升，過去議會也曾討論過捷運周邊收費外溢違規停車現象，都要一併研究，不能只是將車輛A點趕去B點，徒增民眾負擔和社區衝擊。

市議員李明賢也附和，認為全市5.5萬個機車格倘若都要收費恐有些不妥，建議交通舉多方聽取意見，考慮周轉率等因素再逐步實施。

對此，停管處長李昆振說，柯文哲在交通會報時有指示政策須循序漸進，如哪個區域、路段使用率高就優先收費，近期將重新考量規畫並安排期程；交通局長陳學台也說，第一、二階段逐漸推廣時柯市長知道是「溫水煮青蛙」，才小規模往前推。

此言遭汪志冰反問「第三階段一鍋煮他不知道？」，陳學台坦言，5.5萬機車收費方案沒有事前報告，而是直接在交通會報中提出，但柯文哲認為從現在到7月時間太短，無法做足政令宣導，未來將把5.5萬個機車格細分出不同區域，再逐步推動。

李昆振補充表示，過去的做法皆以商圈、公車及捷運沿線開始收費，因為該處一定是公共運輸發展地區，停管處預計5月會向市府報告規畫內容，並分析適合的路段，但收費量體縮小後，最快也能在7月執行，不過時間還不確定，也可能會延後。