花蓮疫情竄升，因長者免疫力較弱，縣府決定管制縣內100處文健站及賽普照顧站，部落長者若施打疫苗不滿2劑，即起停止到站，改由專人無接觸送餐；站內服務人員未打滿2劑，雖可繼續服務，但每周都要提出居家快篩陰性證明，呼籲長者趕緊接受疫苗接種。

花蓮近日確診人數增加，部分文健站長者或照服員，陸續傳出確診，或者需要居家隔離，為了兼顧保護鄉親、降低疑慮及減災共存，縣府決定今天開始，實施文健站及賽普照顧站的暫行措施。

縣府原民處長陳建村說，今起實施文健站及賽普照顧站暫行措施，站上長者未打滿2劑疫苗暫停到站，無法到站期間，午餐採無接觸送餐服務；文建站相關服務人員，若未打滿2劑疫苗，可到站工作，但每週須提出居家快篩檢測陰性證明，每日則要回報未到站長者人數、姓名及原因。

花蓮縣衛生局統計，截至本月初，接種率較差的鄉鎮，分別是卓溪鄉，第1劑只有66％、第2劑58％、第3劑32％；秀林鄉，第1劑涵蓋率71％、第2劑63％、第3劑35％；倒數第3富里鄉，第1劑72％、第2劑64％、第3劑38％。

衛生局長朱家祥說，65歲以上及55歲以上原住民長者，即日起至5月31日止，凡施打疫苗第1劑或第2劑者，發贈1000元禮券，施打第3劑者發贈500元，也提供多項服務措施，包括增設疫苗施打站，提供施打站隨到隨打服務。呼籲長者應至少施打兩劑以上，讓自身產生抵抗力及保護力，同時也減少傳播力。