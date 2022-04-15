主持人楊寶楨(左)專訪桃園市議員牛煦庭(右)。 (圖/Hit Fm《嗆新聞》製作單位提供)

根據一份最新民調顯示，台北市長選戰在藍綠白有意參選的三人戰局中，立委蔣萬安與衛福部長陳時中的支持度只差約3個百分點。無黨籍桃園市議員牛煦庭今(15日)分析，現在陳在台北市的民調數字顯然有拚面，但如果陳時中最後真的要去選桃園市長的話，那也不排除民進黨再次使出大膽戰術，也就是本身在北市不推人參選、支持黃珊珊。

《ETtoday新聞雲》民調中心昨公布最新民調，台北市長選戰在藍綠白有意參選的三人戰局中，蔣萬安支持度為35.0%最高，其次是陳時中支32.1%，台北市副市長黃珊珊20.7％，無反應為12.2%。牛煦庭今上午接受hitFM「嗆新聞」廣播專訪，主持人楊寶楨問到，蔣萬安的支持群眾年紀偏長，是否是因為他打蔣家牌，年輕人覺得太遙遠而不買單?牛煦庭認為，這還是跟政黨品牌形象有關，國民黨的政黨決策體系比較保守，跟年輕人比較有距離；20-39歲的新興選民、中間選民對藍綠兩黨有點失望 ，所以把期待投射到第三勢力。

但牛煦庭也認為，現在定論戰局還太早，民調看的是趨勢，藍綠支持度從2020年9月到現在都差不多，變化最大的是黃珊珊，因為她是三個人裡面最積極的，不管對於台北市公共議題的表態、網路議題的攻防，以及各場域的曝光，所以民調有相對應成長是合理的；但關鍵在於會不會再往上成長，超過二十幾趴，變成真正「三國鼎立」，這還要看。

楊寶楨表示，地方有基層聲音認為蔣萬安「個性太溫」，選民希望看到更有戰鬥力的政治人物表現；牛煦庭表示，蔣萬安團隊的陣型要趕快出來，特別是誰要當攻擊手；此外，市議員羅智強比較有攻擊力，若能在桃園順利落地參選，我認為對於蔣萬安台北的選情會比較有幫助，彼此能相輔相成。

關於桃園市長一局，牛煦庭則表示，民進黨內最期待陳時中來桃園選的，應該就是鄭文燦市長，因為他有接班困境，會期待民進黨推派空降強棒。但是陳時中現在68歲，且聲勢正好，可能是他史上最好的參選時機。

但陳時中真的會想要選桃園嗎？牛煦庭對此打問號，表示因陳時中對台北較熟悉，民調數據目前仍有拚面；要他要捨棄衛福部長的位置，去到陌生的桃園，甚至不知道鄭文燦能留給他什麼，這是很大的考量點。

牛煦庭也認為，民進黨現在除了陳時中以外，其他人沒有拚面，如果陳時中真要選桃園市長，很可能民進黨再次採用非常大膽戰術，本身在台北不推人、支持以無黨籍參選的黃珊珊。

牛煦庭說，當然現在大家不會這樣看，但選舉是變化的，陳時中選台北機率是高的，但沒選台北市長的話，他也會想要留在衛福部長的位置，選桃園市長會排在第三順位。