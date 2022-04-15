「提升道路品質計畫前瞻2.0計畫」獲核定補助的40個案子預計7、8月招標，排除AC粒料不足、缺工因素，10月前完工。（雲林縣府提供）

雲林縣政府今年向中央爭取交通建設經費中，包括提升道路品質計畫、提升道路品質計畫前瞻2.0計畫、生活圈道路交通系統建設6年計畫，共52案獲中央補助22.7億元。其中提升道路品質的40條馬路，若無缺料、缺工問題，預計今年10月底前全部完工。

雲林縣長張麗善今（15日）舉行記者會宣布好消息，包括斗六市長林聖爵、莿桐鄉長林靖焜、斗南鎮長沈暉勛、崙背鄉長李泓儀、縣議員黃文祥、林岳璋李明哲、吳蕙蘭、黃美瑤、王鈺齊、賴淑娞、蔡明水、周秀月等人出席。

工務處長汪令堯指出，「提升道路品質（公路系統）」計畫獲核定9案，總經費3.37億元，中央補助3.1億元，改善工程遍及15鄉鎮，將以路平專案為精神，人孔蓋下地、路基改善、檢討車道配置、路面刨鋪燙平。

「提升道路品質計畫前瞻2.0計畫」包括縣府及各公所共獲核定40案，總經費12.4億元，中央補助10.4億元。該補助案主要建立友善人本環境、停車空間、植栽綠美化、合宜交通動線。

雲林縣府獲本項計畫補助將可進行斗六市明德北路三段路口改善工程、虎尾糖廠綠廊環境改善工程、斗六市中山路易肇事路廊改善計畫等，目標是達到宜居幸福城市的目標。

至於「生活圈道路交通系統建設（公路系統）計畫」有3案獲核定經費共15.3億元，中央補助9.2億元。這3案為虎尾雲92-1線（芒果大道）拓寬工程、縣道145甲線崙子大橋改建拓寬工程、雲65線林內鄉重興村至斗六市十三里道路拓寬工程。

張麗善表示，將持續貫徹路平專案，保留地方特色景觀，給鄉親們一條兼具實用性與地方特色的道路。「提升道路品質計畫前瞻2.0計畫」的40個案子預計7、8月招標，排除AC粒料不足、缺工因素，10月前完工。

張麗善也呼籲，中央全額補助新建跨清水溪橋12．3億多元經費，此座鋼橋是921地震後的修復工程，縣府希望能免於負擔自籌款2億多元。