NBA賽季已來到最精采階段，「win or go home」的季後賽即將來臨，不過大多數球員都提前放假去了，如今他們都在做什麼令人好奇，更不用說那些已被聯盟淘汰的人，像克羅埃西亞前鋒赫佐尼亞(Mario Hezonja)就是個例子，他在最近放話，直說NBA更像是一場秀，自己不想再回聯盟打球了，此話受到外界議論。

Mario Hezonja blasts the NBA and vows to never return



“I am not going to return to the NBA. I didn’t get the respect I deserved. Also, in my opinion, the NBA is more a show than the game itself.”



(h/t @Eurohoopsnet ) pic.twitter.com/ny7E0kjEAB — NBACentral (@TheNBACentral) April 13, 2022

赫佐尼亞最後一次出現在NBA是2019–2020賽季，效力拓荒者，上季初被交易到灰熊，隨後被裁掉，今年才27歲的他已沒人要，現在回歸歐洲打球。日前他接受採訪談到自己回NBA的可能性說：「我不會再回那裡打球了，在那我沒得到應有尊重，且在我看來，那裡相對於真正比賽來說，更像是一場秀。」殘酷的是若他想回去恐怕也很難了。

赫佐尼亞身高202公分，體重99公斤，司職小前鋒，在2015年首輪第5順位被魔術選上，接著轉投尼克、拓荒者，生涯出賽330場，場均能拿下6.9分3.1籃板1.3助攻，投籃命中率41.7%、外線31.9%、罰球81.2%。2017-2018賽季於魔術能拿9.6分3.7籃板，投籃命中率44.2%、外線33.7%為生涯最佳。