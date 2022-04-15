台南學甲、鹽水農會與金酒公司契作高粱15日舉行播種祈福儀式。（劉秀芬攝）

台南學甲、鹽水農會與金酒公司契作高粱15日舉行播種祈福儀式，農委會主委陳吉仲（左）親自參與。（劉秀芬攝）

台南市政府與學甲區農會15日在學甲大灣段田區舉辦「契作高粱播種祈福記者會」，由農委會主委陳吉仲、台南市長黃偉哲、金門縣長楊鎮浯、金門酒廠董事長黃怡凱等人一同進行祭天儀式，陳吉仲、黃偉哲等人也坐上曳引機，體驗機械播種高粱。

台南市長黃偉哲表示，學甲及鹽水曾在70至90年代栽種過高粱，後因品質與末端通路等問題而喊停，此次南市府輔導學甲、鹽水等農會參與金酒公司的「原產台灣、金釀高粱」契作新品種「台南8號」高粱計畫，面積約532公頃（鹽水90公頃，學甲442公頃），種植面積全國第一，約占46％，未來也將積極推廣，增加種植面積，逐步推展復興高粱產業。

農業局長李建裕說，去年台灣遇到70年來的大旱，面臨極端氣候，南市府鼓勵農民種植省水作物，新品種「台南8號」純糯性釀酒高粱，生長期約105天就能採收，不僅具有經濟價值，加上高粱為省水作物，還可減少農業灌溉用水，更有抗旱、耐淹、節水、省工、省肥、省人工成本等優點，高粱的梗採收後可做為基肥，更可養護土地，達到循環經濟的效果。

農業局指出，南市府透過農會與金門酒廠洽談合作契作，金酒公司與農會的契作價為每公斤21元（含運費和乾燥費），合約為期3年，保證價格收購及銷售通路，不用煩惱未來通路去處，解決通路問題。

南市府也積極輔導農會申請產銷履歷驗證及成立雜糧集團產區，希望未來能推出屬於台南的產銷履歷高粱酒品牌，創造金酒、農民、消費者多贏。

農業局補充，目前大區輪作內轉作高粱，可領取對地綠色環境給付每期作每公頃4萬5000元、節水獎勵金3萬2000至4萬元、農業環境基本給付補助5000元、小地主大佃農可獲補助1萬元，申請產銷履歷驗證通過，還有1萬5000元環境獎勵金。