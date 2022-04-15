南韓政府今天宣布，18日起全面解除社交距離規範，包括私人聚會人數、公共場所營業時間、大規模集會活動及宗教場所人數皆取消限制；25日起將新冠肺炎傳染病等級下調，5月下旬確診者可望免隔離。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為，南韓的做法是正確的，當疫苗施打率高、染疫率高，且醫院量能充足，就能當作流感處理，但付出的代價很大。

根據南韓現行防疫規定，私人聚會上限為10人，營業場所只能開到晚上12點，大型集會上限299人，宗教場所只能開放7成座位，但政府決定自18日起取消上述社交距離限制，並於25日起解除公共場所禁止飲食措施，並將下調新冠肺炎的傳染病等級，預計5月下旬起確診者將不需接受隔離。

陳時中表示，南韓的作法是正確的，因為染疫率目前已達3成，疫苗施打率高，醫院量能也準備足夠，「流感化」處理的方向是對的，不過確實也經歷2個多月非常痛苦的時期，確診率全球最高，也因此成為比較早開放的國家，不過這個代價很大。

陳時中指出，南韓每百萬死亡人數380到390，稍微高一點，相較於日本大約220、澳洲大約250，這樣的數目算是比較好；南韓經過這個慘痛的代價後，能夠及早開這也是對的，未來染疫率超過3成的國家例如丹麥、冰島，都有可能把新冠肺炎不再當成第五類傳染病。