宏達電(2498)宣布，旗下藝術創新團隊VIVE Arts將再度與知名法國藝術家多米妮克.岡薩雷斯-福斯特(Dominique Gonzalez-Foerster)聯手合作，擔任其將於倫敦蛇形藝廊(Serpentine)隆重登場的全新個展「Alienarium 5」的官方虛擬實境夥伴。

VIVE Arts是一家全球性的藝術與科技企業，主要是在為數位藝術孕育豐富的生態系，讓藝術家得以透過VR、XR和元宇宙技術來展示創意理念。《Alienarium》是岡薩雷斯-福斯特第二件由VIVE Arts委託製作、以及Lucid Realities開發的VR作品；第一件為2019年於威尼斯雙年展亮相的《Endodrome》。《Alienarium》將嘗試以VR為媒介，連結虛擬與真實世界，在僅能存在於虛擬世界般的想像空間、空幻情境中，感受靈魂出竅的體驗。訪客戴上VIVE Pro後，將置身斑斕繽紛的深度空間環境，在此與外星生命相遇，並與外星生命發光的抽象形體合而為一。岡薩雷斯-福斯特所設計的環境每次可供五人同時體驗，營造兼具私密與社交的體驗，訪客能夠以嶄新形式與外星人互動、與他人交流。

VIVE Arts總監葉心宇表示，VIVE Arts的宗旨是鼓勵視覺藝術家探索數位技術的無限可能，重新定義藝術與文化的體驗方式。我們很榮幸能與蛇形藝廊合作舉辦此次精采的沉浸式展覽，也很榮幸能與多米妮克.岡薩雷斯-福斯特再續合作前緣，將她大膽、奇想的與外星生命相遇連結的抽象概念轉化為虛擬實境。多米妮克著名的特色是以對不同型態的意識、主觀性、以及人體與空間的感官關聯性上進行探索，並不斷創新突破界限。多米妮克運用VR的手法充滿巧思和實驗性質，她活用VR包羅萬象的潛力，開創新境界並建立連結，為每位觀眾帶來獨一無二的強大體驗。」

宏達電表示，本次個展「Alienarium 5」展期為4月14日至9月4日，是其自2008年於泰德當代美術館(Tate Modern)渦輪大廳(Turbine Hall)之「TH.2058」展覽以來，首度在英國重要藝術機構蛇形藝廊(Serpentine)舉辦的大型個展。