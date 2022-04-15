嘉義縣今天新增3名確診案例，今天在嘉義長庚、朴子醫院設擴大篩檢站。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣今天新增3名確診案例，縣府緊急清消。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣今天新增3人確診，其中2例是案28649曾到屏東天上人間的60歲男子的牌友，分別為案31012、案31011。縣長翁章梁表示，案28649在疫調時隱瞞相關足跡，後經民眾通報，通知與其一同打麻將者採檢，新增2名確診，衛生局開罰隱匿者30萬元。另一例案31343則為宜蘭環島進香團團員。

衛生局指出，案31012是50歲男、案31011為35歲女是同住男女朋友，2人曾於4月7日至案28649家中同桌打麻將，匡列為接觸者，昨天通知PCR採檢後確診，4月9日至4月13日期間活動足跡包括朴子鑫鱻自助餐、水上賜安診所、太保佳鮮味自助餐、朴子高聖診所；縣府已進行相關足跡消毒，並發送足跡簡訊123通，今天也在嘉義長庚及朴子醫院設置篩檢站，請有足跡重疊民眾前往篩檢。

案31343是63歲女性，為宜蘭環島進香團成員，4月6日至4月10日獨自1人參加進香，返家後經新聞發布得知進香團有確診案例後，1人獨居家中3樓，未與家人接觸，4月14日經衛生局通知接觸者採檢後確診，無公共足跡，已收治隔離。

縣長翁章梁說，確診疫調採檢是防疫基本動作，不能讓疫情迅速擴大，請大家若有類似感冒狀況，可先買家用快篩採檢，若陽性請連絡衛生局，而鄉親若確診，疫調時請如實告知，保護接觸者，也預防疫情擴散。