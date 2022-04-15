基於物價及租金雙漲，政府為有效減輕租屋民眾生活負擔，行政院院會於2022年3月31日宣布「300億元中央擴大租金補貼專案」，將補貼戶數從12萬戶大規模提升至50萬戶，房客租金補貼戶數及金額均會大增。

住宅租賃業指出，與以往不同的是，專案事權由地方回歸中央，房客資訊統一整合，房東房客可同步受惠，將有2萬戶房東可轉軌，最快在今年7月開始開放申請，實施之後，預估轉軌房東將會大增，至少將可增加三成的媒合戶數。

SPEEDO速．包租代管集團營運長劉貞君指出，除了對房客擴大補貼之外，這次專案最大的不同，在於將補貼對象擴及房東，房客及房東兩造皆可受惠，並將執行補貼的窗口，由地方政府回歸到中央。

過去由地方政府執行時，礙於房客的資格審查資料與中央的落差，僅能補貼房東或房客一方，最後往往會要求房客解約，再由房東申請社宅方案。現在的執行窗口由地方政府回歸到中央，內政部統一處理，房客資格審查回歸一致性，房客房東同時皆受惠，房客不會再被要求解約，這是一大福音。

內政部這次的擴大補貼方案，提升總經費預算，預留同步補貼房東的空間，讓房客已申請租金補貼的物件，該房東亦能申請轉軌為社宅房東，實際戶數為2萬戶，名額有限，房東應儘快辦理轉軌。

劉貞君表示，以桃園市為例，SPEEDO旗下12家公會版廠商，每家每月的社宅媒合數約為45戶，有這300億擴大租金補貼注入租賃市場之後，預估轉軌房東將會大增，媒合戶數至少增加三成以上，對提升媒合率大有助益。

桃園市的一般三房加上車位的月租金約為2萬元，租金議價率約為5％-8％，擴大租金補貼之下，房客每月補貼金額2千元至8千元不等；房東則可申請包租代管，享有自用持有稅優惠、每年1萬元的修繕補貼，再增加每年綜所稅15,000元租賃免稅額，房東與房客互享優惠，雙方都受惠，有助於提升社宅媒合戶數。

劉貞君說，平均每3-4位的申請者，就有1位通過，50萬戶意味著可取得150萬至200萬筆待租者的資訊，未來對於政府擬定相關租賃政策，了解租屋者實際需求，均有很大的幫助。