共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham）昨日（14）晚間率「6大咖」搭乘專機訪台，訪團於今日拜會總統蔡英文。對此，國民黨前立委陳學聖直言，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）本來高調宣布訪台，結果卻換了一批人來，這中間有太多的層級改變，台灣不該單方面期待美國的熱情，也不該過於依賴美國，更不該沾沾自喜，要去思考美國與大陸的關係，是否並沒外界所想的惡劣，否則將陷入危險境地。

陳學聖今日接受香港媒體《中評社》訪問表示，裴洛西染疫得「恰如其時」，所以會讓外界產生很多聯想，這背後是否美國、大陸角力所妥協出來的結果，都是合理的推論。

陳學聖警告，正因國際情勢詭譎多變，所以台灣不能沾沾自喜，要去好好了解，美國與大陸之間的關係，是否沒有外界所想像得惡劣？美國是否沒有想像得挺台？這就叫作「知己知彼」，不能活在自己的夢境中，若都用單一偏頗、一廂情願的角度看待外交與兩岸，是非常危險的事。

針對美國國會代表團訪台，陳學聖進一步分析，裴洛西本來高調宣布訪台，最後卻突然換一批訪問團，這中間有太多政治層級的改變，所以台灣更需務實的去看待美、陸、台三方關係，不能單方面期待美國熱情的擁抱，蔡政府更不能過度依賴美國，得從「全局」去審視。