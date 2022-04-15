港星杜汶澤透過特殊貢獻方式，移民來台灣已經1年多。2月份他公布自創品牌的麻辣鴨血進駐台灣賣場，不僅立刻銷售一空，銷往香港也相當受歡迎。他受邀華視新聞52台《新聞高峰會》接受主持人陳雅琳專訪，透露成功的最大關鍵，就是從辣椒原物料到加工製程，通通MIT，他直言因為香港人相信台灣的食品衛生安全，因此只要產品上有「Made in Taiwan的一個標示，就可以發大財了!」言談之間，杜汶澤對台灣相當地有信心。

杜汶澤更透露，他決定創業做食品的契機，來自於去年中國的鳳梨禁令。他說和中國作交易，合約就是一張「垃圾」，看到中國說要買我們的鳳梨，後來又沒有做到，所以決心要來支持台灣高品質農產品，他特地下鄉到嘉義民雄考察，第一個推出的產品就是「鳳梨冰棒」。

其實杜汶澤和台灣的緣分深厚，他表示19歲時因為賭馬，欠下100多萬高利貸港幣，來台「跑路」1年。當時，他每晚看「豬哥亮歌廳秀」，因為兩個人都欠賭債，覺得和自己的際遇很類似，杜汶澤很欣賞豬哥亮，「這個演員又搞笑，一直在飆髒話，原來當明星也不一定要很文雅。」後來，杜汶澤回到香港，被電視台的監製發掘開始演戲，他想起豬哥亮通俗、本土又搞笑的風格，成為他諧星路線的基礎。杜汶澤認為「我們應該要創立一個，屬於本土的電影」。2012年，杜汶澤自導自演的電影《低俗喜劇》，就是受到豬哥亮的啟蒙，成為當年港產電影票房的第二名，他也被提名香港電影金像獎最佳男主角。同年，他憑《DIVA華麗之後》，獲得香港電影評論學會最佳男演員。

不過，正當他事業如日中天，卻因為2014年，跨海聲援台灣的太陽花學運，遭到「封殺」，但杜汶澤並沒有因此退縮，仍力挺民主，多次聲援香港反送中。杜汶澤說：「無論你的敵人有多強大，你也要勇敢地去面對」，表示並不後悔站在強權的對立面。但他坦言也有壓力，因為很多人罵他「背骨仔」。但杜汶澤認為每個人有選擇的自由，他無法忍受中共「以大欺小」決定不賺人民幣、移居來台。

杜汶澤過去1年約拍6部戲，大約可以賺進台幣1億元，遭到封殺後演藝事業歸零。但來台後，他另闢疆土，發掘台灣美食，拍攝網路影片介紹台灣文化，而且自創MIT食品品牌，事業有聲有色。如今許多香港人也想移居台灣，他認為自己有責任讓香港人更認識這片土地。杜汶澤許下宏願，未來除了貢獻自己的演藝專長，更要擔起港台兩地的文化交流橋樑。更多精彩內容，請鎖定4月17日週日晚間8點，於華視新聞52台 (華視新聞資訊台) 由主播陳雅琳主持的《新聞高峰會》。