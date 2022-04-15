派樂騰（Peloton Interactive Inc）周四宣布在美國和加拿大的隨選健身內容將提高月費，同時將降低所有市場的Bike、Bike+飛輪和Tread跑步機價格，以吸引更多客戶。

周四派樂騰股價收跌4.63%，為23.87美元，盤中曾大漲6%。

前一日派樂騰的股東Blackwells Capital表示，在業務轉型方面，這家健身器材製造商未能兌現其承諾，該投資公司並再度呼籲派樂騰應該考慮將自己打包出售。

派樂騰將自6月1日起提高隨選內容的訂閱費用，為8年來首度漲價。該公司在官網中表示，全方位訂閱計畫在美國的月費將從39美元調漲至44美元，在加拿大的月費將從49美元調漲至55美元。其他國際會員收費將維持不變。

至於調降硬體設備價格方面，該公司未提供相關細節。

派樂騰曾是疫情期間備受追捧的市場寵兒，但隨著人們重返健身房，其股價也持續走弱，自去年12月以來已下跌約30%。

為了扭轉劣勢並重拾獲利能力，派樂騰一直在美國特定市場探索各種定價模式。本月早些時候，該公司推出訓練肌力的新產品「Peloton Guide」，價格自295美元起跳，比最初規畫的定價大幅降低約40%。